Las guerras de María José Galera: recordamos quién fue su primera enemiga famosa

Para empezar, ambas participaron en un juego que les propuso la organización de ‘Salsa Rosa’ y en el que las dos tenían que nominarse y dar los motivos: “Habla de mí y no me gusta que lo hagan cuando estoy delante” , empezó diciendo María José Galera.

Después, añadió que los otros dos motivos por los que la nominaba eran los siguientes: “No me gusta cómo es como persona, la veo provocadora y la tercera razón es que no tengo trato con ella”, añadió la concursante de ‘GH 1’.

Una vez que terminó ella, le llegó el turno a su rival: “La nomino porque dice que yo le he hecho amenazas que no son ciertas. La nomino porque las amenazas las he recibido por su parte y la tercera razón es que, según ella, habló en los platós cuando ella no está delante”, aseguró Marta López.