Fue en el mes de marzo de 2015 cuando escuchamos hablar por primera vez de este fatídico episodio que Isa Pantoja no ha podido borrar de su mente. Un suceso que marcó su vida cuando era adolescente y en el que estuvo involucrada gran parte de su familia.

Él no quiso dar muchos detalles sobre el suceso y tuvimos que esperar algunos meses, hasta julio de 2015, para que Pepi Valladares, extrabajadora de Cantora , contara qué ocurrió realmente en la finca de la intérprete de ‘Marinero de luces’, cuando la pequeña del clan fue rociada con agua.

“Estaba presente Agustín Pantoja y no defendió a la niña. Él estaba preocupado porque su hermana (Isabel Pantoja) no sufriera y quedar bien, hacer como que mediaba con la niña, pero él no defendió a Isa Pantoja”, declaró la extrabajadora.