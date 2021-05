El test de inteligencia de Lydia Lozano en 'Sálvame'

Lydia Lozano, con el subidón de haberse convertido en una de las más inteligentes del programa, no pudo ocultar la emoción y celebró por todo lo alto su resultado: “¡Qué bien, qué subidón!”, dijo la colaboradora a grito pelado. Y no era para menos, ya que consiguió colocarse entre Víctor Sandoval y Terelu Campos, que habían conseguido un 113 y un 119 respectivamente.

“Ya me puedo relajar toda la tarde, porque vaya tensión”, declaró muy entusiasmada la colaboradora de ‘Sálvame’. “Estoy mucho más relajada. Creo que es un puesto muy bueno y que me he quitado un peso de encima”, aseguró.