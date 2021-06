Chiqui 'GH' fue reportera en 'Sálvame' y trataba asuntos de los políticos y la realeza

Jaime Peñafiel hizo un comentario desafortunado que molestó a la ex gran hermana

La que fuera concursante de 'GH' rompió a llorar y respondió a Jaime Peñafiel

Un comentario de lo más desafortunado hizo que estallara la guerra en el plató de ‘Sálvame’ entre Chiqui de ‘GH 10’ y el periodista Jaime Peñafiel hace una década. Por aquel entonces, ella era la reportera que cubría todos los asuntos relacionados con la realeza y él era quien hacía los análisis más profundos sobre la monarquía.

El enfrentamiento entre Chiqui ‘GH’ y Jaime Peñafiel

Todo comenzó por una duda de Jorge Javier Vázquez. El presentador de ‘Sálvame’ preguntó en 2011 el motivo por el que a Jaime Peñafiel no le caía “simpática” Chiqui: “A mí no me cae ni simpática, ni antipática”, respondió el periodista especializado en la realeza.

Después de aquella respuesta, Jaime Peñafiel contó una anécdota que incluía una pullita para la ex gran hermana: “Cuando hace unos años fuimos de viaje oficial con los reyes a Colombia, la gente se sorprendió porque delante de ellos no fueran los enanos y bufones”, dijo.

“Afortunadamente, esta no es una monarquía de enanos y bufones… Es de cortesanos, que tampoco me gusta. Entonces yo no tengo ni simpatía ni antipatía. Simplemente no quiero mezclar una cosa con la otra”, aseguró el periodista en ‘Sálvame’.

Aquel comentario no gustó nada a Chiqui, que entendió aquella anécdota como un dardo de lo más directo hacia ella: “Infórmate antes, porque yo no soy enana. Yo creo que tan buen amigo del rey no eres, ahí te la suelto”, dijo la ex gran hermana en tono simpático.

Los colaboradores y el presentador no reaccionaron tan bien al comentario y no dudaron en recriminarle su actitud al periodista. El primero fue Jorge Javier Vázquez, que aseguró había sido “cruel”: “No ha sido afortunado”, dijo el presentador.

Por otra parte, María José Galera, primera expulsada de la historia de ‘GH’, tampoco se quedó callada y salió en defensa de Chiqui: “¿Tú has visto lo enana que es? Pues es más grande que tú, porque tiene un corazón de oro. No voy a consentir que le digas bufón”, advirtió ella.

Chiqui se rompió tras las palabras de Jaime Peñafiel

Aunque en un principio no reaccionó mal a las palabras del periodista, la ex gran hermana no pudo evitar romperse minutos después. Acompañada por Jorge Javier Vázquez, la murciana no controló las lágrimas y rompió a llorar fuera de plató.

“Me da igual lo que diga. Me molesta porque no se informa bien. No me considero enana, yo tengo el problema de que soy de talla baja, no tengo la hormona del crecimiento”, aseguró Chiqui entre lágrimas.

En esos duros momentos, la ex gran hermana no pudo evitar acordarse de sus padres, a los que quiso mandarles un emotivo mensaje. “Me ayudaron bastante (…) Los quiero mucho y les agradezco la persona que soy, porque gracias a ellos soy como soy y me quiero a mí misma”.

Había recibido un duro mazazo por el comentario de Jaime Peñafiel, pero Chiqui no estuvo sola aquella tarde de junio de 2011. Varios compañeros del programa, entre los que estaban guionistas y colaboradores, quisieron acercarse para abrazar y dar su cariño a la ex gran hermana.