Laura Barcelona se rompió hablando de sus problemas familiares en su debut como tronista en 'MyH'

Emma García, al ver el pasado que tenían en común, le preguntó a la tronista si quería que Raúl Morgado se convirtiera en su pretendiente, una cuestión a la que ella respondió de forma rápida y concisa: “Actualmente, no (…) Si yo le gustaba tanto, no entiendo por qué entró a por Elena y Mamen”, aseguró Laura Barcelona en su debut como tronista en ‘MyHyV’ en 2011.

“Para mí, mi familia son mi madre y mi hermano. Yo llegué a decir que soy huérfana de padre. No quiero saber nada de él”, dijo la tronista de ‘MyHyV’, que no tardó en explicar cuáles eran los motivos por los que estaba tan enfadada con él.

“Yo le tengo odio por la dejadez que tiene con sus hijos y por el trato que le ha dado muchas veces a mi madre. Mi parte la puedo solucionar y es no dirigiéndole la palabra, pero la de mi madre no puedo… Yo no me puedo divorciar de él”, afirmó.