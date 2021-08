Laura Fa consiguió su silla en 'Sálvame' hace cinco años: "Espero no decepcionar"

Laura Fa participó con Rafa Mora en la 'Sálvame Snow Week' en 2016

La colaboradora se convirtió en ganadora con un 49,11% de votos

María Patiño, tras la victoria de Laura Fa: "No decepciones al público"

Laura Fa se ha convertido con el tiempo en uno de los pesos pesados de ‘Sálvame’ y se ha ganado a la audiencia del programa de Telecinco gracias a su fuerte personalidad y a su carácter implacable, pero ¿recuerdas cómo fueron sus comienzos?

La catalana consiguió su silla y se convirtió en colaboradora de pleno derecho en el año 2016, cuando se alzó con la victoria en la mítica ‘Sálvame Snow Week’. No lo tuvo fácil, ya que en el reality tuvo que enfrentarse a otros rostros conocidos como Javier Tudela o Chiqui.

El alegato de Laura Fa para convertirse en colaboradora

Después de diez días en la ‘Snow Week’ y de enfrentarse a todo tipo de pruebas desde el balneario de Panticosa, Laura Fa tenía claro que quería convertirse en colaboradora oficial de ‘Sálvame’ y lo dejó claro con el alegato que dio cuando ya era finalista.

No fue un discurso al uso. El punto gracioso lo puso el globo de helio que Laura Fa tenía que ir aspirando mientras hablaba y que cambió por completo el tono de su voz: “Vótenme si quieren que alguien se dedique a dar noticias del corazón, que sea cañera y un poco irónica”.

“Si quieren divertirse y que alguien le busque las cosquillas a Kiko Hernández, que nadie le molesta, yo vendré aquí a molestarlo (…) Tengo muchas ganas de estar en ‘Sálvame’ porque es lo más estar aquí para los que nos dedicamos al corazón”, dijo la aspirante a colaboradora.

Laura Fa se alzó con la victoria en la ‘Sálvame Snow Week’

Fueron muchos los concursantes que lucharon con uñas y dientes por alzarse con la victoria del programa, pero solo Mónica Hoyos, Rafa Mora y Laura Fa lograron llegar hasta la final del concurso que ‘Sálvame’ había organizado para elegir a su nuevo colaborador.

Sin andarse con muchos rodeos, Carlos Lozano fue el encargado de abrir el sobre que contenía el nombre de la primera ganadora, que no era otra que Laura Fa. Ella estaba muy emocionada y los colaboradores veteranos, también. No hubo ninguno que no se levantara de su silla para aplaudir a la que iba a ser su nueva compañera.

Las primeras palabras de Laura Fa y el mensaje de María Patiño

Tras saber que había sido la primera ganadora, Laura Fa quiso dar unas palabras de agradecimiento en 2016: “Muchas gracias a los que me han votado, espero no decepcionar. Espero pasármelo bien y aprender. Los he mirado muchos años por la tele y no me puedo creer que vaya a estar aquí”, dijo muy ilusionada la nueva colaboradora.

Por su parte, María Patiño quiso recalcar que Laura Fa había ganado con el 49,11% de los votos y le dedicó unas palabras: “Me alegro. Quiero recalcar la responsabilidad que tienes a partir de ahora. Por lo que veo, tienes el apoyo de todos nosotros, pero es algo que va por días”, dijo.

“Te doy mi más sincera enhorabuena, espero que disfrutes ahora de algo que te has ganado. El público te ha decidido apoyar, no lo olvides, el público está contigo, así que no lo decepciones”, remató María Patiño tras la victoria de Laura Fa en la ‘Sálvame Snow Week’.

Rafa Mora fue el segundo ganador de la ‘Snow Week’ de ‘Sálvame’