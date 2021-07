“La situación en mi casa era mala. Mis padres no se llevaban bien y él era un hombre agresivo que tenía problemas con el alcohol (…) Por la situación que tenía en casa, he estado más tiempo en la calle que dentro”, declaró la concursante de ‘Supervivientes 2011’.

En su entrevista, Tatiana Delgado aseguró que la relación con su padre nunca había sido buena y que él la “humillaba” muchas veces delante del resto de niños del barrio, algo que a ella le daba mucha “rabia”: “Cuando le hacía algo a mi madre, yo me ponía histérica, abría la habitación y me tiraba hacia él”, explicó en su entrevista más dura.

La bailarina confesó en ‘Sábado Deluxe’ que había tenido un intento autolítico en la preadolescencia: “Me intenté suicidar cuando tenía doce años (…) Me autolesioné y me tomé todos los botes de medicación que había en casa”. Fue a raíz de ese momento cuando la modelo empezó a recibir “tratamientos psicológicos”.

“Yo he tenido una situación en mi vida de la que quiero salir adelante. No sé si voy a ser bailarina o actriz, pero quiero soñar, creo que me lo merezco. Me merezco ser feliz”, dijo la modelo para terminar una entrevista cargada de crudeza y verdad.