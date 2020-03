5 años de la final de Iván 'Avatar' en 'MyH': su decisión hundió a las pretendientas

Las pretendientas de Iván no pudieron contener la emoción y se deshicieron en lágrimas al ver que no podían hacer nada para evitar la marcha de su tronista. Aquel 18 de marzo, el mítico Avatar decidió poner punto y final a su reinado. Decía estar “vacío por dentro” y sin “fuerzas para continuar”. “No puedo más, estoy agotado”, dijo con una actitud de derrota total.

El canario no podía evitar sentirse culpable, en parte, de aquella final precipitada que tuvo lugar hace justo cinco años. “No sé si he sido yo el que no ha hecho bien las cosas (…) Mi trono ha sido un fracaso a nivel personal”, dijo. Sus compañeros, Manu Lombardo y Christian ATM no dudaron ni un momento en levantarse de sus tronos para apoyarle en tal difícil momento.