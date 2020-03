Bibiana Fernández dio que hablar en 'SV 2014': de su huelga de hambre, al desnudo integral

Bibiana Fernández tiene mucho en común con algunos de los comensales que recibirá en su casa este miércoles en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. Como Dioni y Víctor Sandoval, la chica Almodóvar también participó en ‘Supervivientes’ y su paso no estuvo exento de polémica.

Su salto en helicóptero

Mostró un perfil muy bajo

Era uno de los grandes fichajes de la edición, sí, pero la chica Almodóvar no tardó mucho en desinflarse. Dedicaba horas a darse largos baños al sol, no pescaba y apenas ayudaba a hacer la comida. Había hecho muchas migas con Yong Li y Nacho Montes, pero eso no le libró de ser nominada.