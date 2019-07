Jenny Ortiz empezó su reinado en el trono de 'MyH' hace 10 años con un pretendiente mítico

El juramento obligado

Jenny no era nueva el día que se sentó en el trono de ‘MyH’.en uno de los tronos más míticos que se recuerdan. No había tenido mucha suerte en el amor, pero el programa de Emma García le dio una segunda oportunidad para acabar con su mala racha.

Reacciones a su reinado

Fueron muchos los que se alegraron con la llegada de Jenny al trono. Pipi y Miriam, que por aquel entonces ejercían como asesores del amor, estaban encantados con el debut de la sirenita en el dating show. Por el contrario, Blanca Tinoco, su compañera en el trono, aseguraba no tener la “chispa que tienes que tener con una amistad”. Jenny no empezó con buen pie ni con ella, ni con uno de sus pretendientes, al que le plantó cara desde el minuto uno.

Sus primeros chicos

Él no fue el único pretendiente que recibió Jenny aquella mañana. Luismi y Dani, dos guapísimos jóvenes, se atrevieron a dar el paso de conquistarla. Pero no se quedó ahí la cosa. Toño, que pasaba por allí, se armó de valor y pidió una silla en el bando de pretendientes de Jenny. Ella, que no quería jugársela, prefirió ir con pies de plomo y darle primero una cita.