Labrador celebró su final en 'MyH' hace cuatro años, con discurso de su 'hermanito' Rafa Mora incluido

La vida ha dado muchas vueltas en cuatro años y si no que se lo digan a Rafa Mora y Labrador. Mientras que ahora su amistad parece irreconciliable, en 2016 el colaborador de ‘Sálvame’ ejercía como padrino en la final de su ‘hermanito’ en ‘MyHyV’.

El discurso de Rafa Mora en la final de Labrador

Labrador se queda con Ana Veterana

El momento de la elección no pudo ser más espectacular. En el lugar en el que solían estar los tronos, el programa colocó el ‘Arco Detector del Amor’, un dispositivo que hizo sonar música justo en el momento en que la elegida de Labrador pasó por debajo.

Mientras que Ana se mostró de lo más feliz y no pudo controlar el impulso de lanzarse a los brazos de su tronista, Thais no podía ocultar el enfado que sentía al no haber sido la elegida. Fue una final agridulce en la que Labrador eligió con el corazón y se marchó de la mano de la mujer que había conseguido enamorarle.