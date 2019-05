La noche en que Matamoros habló de su dura infancia y se rompió al hablar de sus traumas

Kiko Matamoros es, sin duda, uno de los colaboradores más duros de Telecinco. Es de los que no se calla nada y se desenvuelve con soltura en el conflicto. Pero hace ocho años descubrimos su lado más oculto en una entrevista en la que rompió su coraza y habló sin tapujos de sus miedos e inseguridades. Fue en ‘La Caja Deluxe’ y allí vimos su cara más sensible.

La mala relación con su padre

Sin duda, uno de los momentos más duros de ‘La Caja’ de Kiko Matamoros fue cuando habló de la relación que tenía con su padre. Decía de él que “era un hombre de extrema derecha” por el que no se sentía “especialmente querido”. El colaborador “tenía carencias afectivas” y cada vez que le oía entrar en casa “sentía miedo”. “Nos sentíamos odiados por mi padre y le odiábamos”, declaró Kiko.

Su madre era su refugio

Kiko Matamoros no dudó en confesar que de pequeño tenía “mamitis”. De niño, encontraba en ella “el refugio, el nido, el paraguas” en el que refugiarse cuando en su padre no encontraba consuelo. El colaborador se acordaba mucho de ella y en ‘La Caja Deluxe’ en 2011 le mandó un mensaje de lo más emotivo. “Mamá, te agradezco mucho lo que has hecho por nosotros. Por tu apoyo y tu silencio” y añadió: “Te hubieras merecido algo mejor.