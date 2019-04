Kiko Rivera no es el primero: otros famosos que pidieron la hora sin cámaras en 'GH'

La primavera ha entrado como un vendaval en la casa de ‘GH DÚO’ y ha revolucionado por completo las hormonas de Kiko Rivera, que no ha dudado en pedirle a Irene Rosales que le conceda una hora sin cámaras. Si ambos decidieran tenerla, serían los primeros de la edición, pero no los únicos de la historia. Te recordamos a otros famosos que pidieron los codiciados 60 minutos de intimidad.

Adans Peres y Jacqueline Aguilera

El exmarido de Estefanía de Mónaco y la Miss Mundo no solo fueronen ‘GH VIP 2’ en 2005, también fueron los primeros en sucumbir a la tentación de la ‘hora sin cámaras’. Arreglados como si fueran de bautizo y enamorados como el primer día, la pareja disfrutó de una cena y aprovecharon sus minutos de intimidad. A pesar de la química que existía entre ellos,

Ylenia Padilla y Fede Rebecchi

Sema y Julián Contreras

Charlotte Caniggia

Viendo que Sema y Julián iban a disfrutar de un encuentro íntimo, a Charlotte Caniggia le entraron las ganas de pedir su propia hora sin cámaras con Carlos Lozano. Aunque ella, que era de lo más clásica, prefería que fuera el presentador el que diera el paso. A pesar de las buenas intenciones, todo quedó en eso, una intención que no se llevó a cabo en ningún momento del reality.

Aylén Milla y Marco Ferri

Marco Ferri y Aylén Milla la liaron parda en la quinta edición de ‘GH VIP’ con sus encuentros amorosos por toda la casa. Aída Nízar no podía ocultar su enfado y aseguraba que le parecía una falta de respeto que, teniendo a su disposición la hora sin cámaras, pasearan su amor por las zonas comunes.

Alyson Eckmann y Antonio Rafaski

Después de tener que comerse con patatas la hora sin cámaras de Aylén Milla y Marco Ferri, Alyson Eckmaan tuvo la oportunidad de tomarse la revancha y disfrutó de s u propio encuentro con Antonio Rafaski, un concursante de intercambio de ‘Big Brother Brasil’. Aquella hora sin cámaras dio mucho que hablar, ya que a Marco Ferri se le vio de lo más triste al enterarse de que su amiga estaba empezando a rehacer su vida con otro que no era él.

Aurah Ruiz y Suso

No vamos a entrar a valorar cómo fue la relación de Suso y Aurah en ‘GH VIP’ pero lo que está claro es que ambos tenían un amor de lo más pasional y no dudaban en gritarlo a los cuatro vientos. En las primeras semanas de concurso, ambos acudieron al confesionario en busca de una hora sin cámaras, aunque finalmente no disfrutaron de ella y todo se quedó en una petición cargada de risas y sentido del humor.