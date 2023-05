Tal y como contó en el programa ‘Fiesta’, la colaboradora no puede pronunciarse sobre la polémica, ya que se encuentra en un proceso judicial. Belén Rodríguez ha tomado medidas legales, lo que todavía la distancia más de las que un día fueron sus amigas.

A pesar de este momento que atraviesa, la periodista sigue muy unida sentimentalmente a María Teresa Campos, a la que echa mucho de menos. Es por ella, por la madre de Terelu, por la que prefiere mantenerse en silencio y no hablar de todos los problemas.

La que fuera amiga de Kiko Hernández y de Las Campos estuvo trabajando mucho tiempo como periodista detrás de las cámaras y no fue hasta el año 1997 cuando se puso, por primera vez, delante de ellas.

María Teresa Campos confiaba muchísimo en ella y fue la primera mujer que le dio la oportunidad de convertirse en la estrella televisiva que es hoy en día. Eso sí, para la madre de Carmen Borrego no fue tarea fácil conseguir que su amiga se pusiera delante de las cámaras.

“Esto me ha costado muchísimo. Belén es una gran periodista, pero nunca quería salir en imagen. Yo la he convencido muy finamente y le he dicho: ‘tú quieres seguir trabajando?”, dijo la presentadora, en tono de humor.