“He venido para un cambio de look, para que me pongáis un cambio más ‘brilli flamenco’ porque todos salen con trajes negros…”, aseguró. Albert Infante quería salirse de la norma y expresar con su ropa lo que tenía por dentro, un carácter extrovertido y de lo más creativo.

Sin embargo, pese al ímpetu y las ganas que le puso a su mensaje, el contenido no terminó de calar en los estilistas, que prefirieron elegir a otras personas para someterlas a un cambio de imagen. “Mira que prometías, pero no has terminado de arrancar”, le dijo Pelayo, justificando el motivo por el que no lo había elegido.