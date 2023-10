La guapísima influencer ya no se esconde y parece haberse olvidado del todo de lo que tiene fuera. Está empezando a sentir cosas por el cantante y concursante de ‘GH VIP 8’ y ya ha dado el paso de darse con él su primer beso.

Son los primeros de la edición que lo hacen, ya que Susana Bianca y Zeus Montiel todavía no se han arrancado, pero hay que recordar que no son los únicos de la historia de ‘Gran Hermano VIP’ que se atreven a dejarse llevar bajo las cámaras.

Tras varias semanas de química y de una atracción que no terminaba de resolverse, esos dos concursantes decidieron dar un paso más. Hablamos de Adans Peres y Jacqueline Aguilera, quienes tuvieron un romance muy sonado en la segunda edición de ‘GH VIP’ y quienes protagonizaron el primer beso de la historia del reality. Un beso del que se habló en un vídeo al que dio paso Jesús Vázquez, quien presentaba el programa por aquel entonces.

La conexión nació desde que se vieron por primera vez en el hogar más vigilado de España, pero no dieron el paso de darse un beso hasta varias semanas después. Fue ella misma quien lo compartió con dos de sus compañeras en la intimidad.

Mientras charlaba con dos de sus mejores amigas en el concurso, Jacqueline Aguilera declaró que se había dado su primer beso con el ex de Estefanía de Mónaco y relató cómo había sucedido todo, pese a que las cámaras no habían captado el momento.

“Estábamos hablando y, de repente, me dio besitos, varios besitos (..) Yo le correspondí. Fue un beso con pasión, pero es algo que no estaba en mis planes”, declaró la modelo, que aún no se creía lo que había pasado hacía pocas horas.