Rocío Carrasco se sentó por primera vez en ‘Sábado Deluxe’ en el año 2015 y, aunque no fue para ocupar la silla de los entrevistados, se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche por dos escenas que surgieron de improviso.

Mientras le estaba haciendo una entrevista a Jorge Javier Vázquez en el papel de colaboradora, el presentador no dudó en hacerle una proposición inesperada y María Patiño hizo una reflexión que a día de hoy cobra mucho significado.

La proposición de Jorge Javier Vázquez a Rocío Carrasco

“¿Tú te ves escribiendo sobre la vida de otra persona que no seas tú?”, preguntó Rocío Carrasco. A lo que el presentador respondió: “¿Me estás proponiendo que haga tus memorias? Me gustaría hacer la biografía de alguien así que, si quieres, quedamos”.

“A mí me interesa mucho tu vida y cómo viviste la relación con tu madre (…) Lo del museo me parece un coñazo, a mí me interesa la chicha”, dijo Jorge Javier Vázquez. Rocío Carrasco, para eludir la proposición del presentador, animó al resto de colaboradores a que hicieran preguntas al entrevistado.