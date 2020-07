Manu Lombardo estalló contra Iván González por un comentario: "Es medio tonto"

Todo comenzó por un comentario de Iván González que no sentó nada bien al novio de Susana Megan y que le hizo explotar como nunca antes el 20 de octubre de 2015, dando lugar a un impresionante cara a cara en el que volaron los cuchillos entre ellos.

El origen del conflicto de Iván González y Manu

Manu Lombardo estalló contra él en ‘MyHyV’

La respuesta tajante de Susana Megan

“Yo he vivido una historia de amor preciosa y tu llegas de sobrado”, declaró Susana Megan. “Vas de flipado”, añadió. Al escuchar esas palabras, Iván no dudó en pedirle perdón y aseguró que el llamarla “fea” en su cita con Ruth Basauri no había sido “con mala intención”.