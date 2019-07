Manu y Susana: una relación a prueba de todo cinco años después de su primera cita

No necesitaron de grandes lujos en su primer encuentro. Con un mantel y cuatro cojines, se montaron un picnic en medio de un parque y allí dejaron que la conversación fluyera. Él buscaba una chica que le aportara felicidad y ella dejó claro que estaba llena de vida. “Me levanto cantando y bailando”, dijo minutos antes de contarle un chiste. ¡Estaban hechos el uno para el otro!

Aunque hubo muchas risas, el sentido del humor no fue lo único que se demostraron en aquella cita. Ella le regaló unos bombones, se los dieron el uno al otro y no dudaban en dejarse llevar y fundirse en algún que otro abrazo. “Creo que sí le he gustado”, dijo Susana después del encuentro.