Omar Montes mostró su lado más "fogoso" cuando fue pretendiente de Lola Ortiz en 'MyH'

Aunque Omar Montes ha llegado muy lejos en ‘Supervivientes’, queremos recordarte que en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ no tuvo tanta suerte. Es cierto que puso toda la carne en el asador en cada una de sus citas para ganarse el corazón de Lola Ortiz, pero eso no fue suficiente para que, en 2013, volviera a su casa soltero y entero.

Omar Montes empezó su lucha particular para enamorar a Lola en octubre de 2013 y, en el mes que estuvo como pretendiente, tuvo la oportunidad de disfrutar de tres citas junto a ella. Competía contra rivales como Aldo, que en pocos días consiguió convertirse en el favorito de la canaria, pero eso no le asustaba. El exyerno de Isabel Pantoja demostró que era un chico muy seguro de sí mismo, al que no le daba miedo abrirse al amor.

La tercera y última cita tampoco dejó indiferente a nadie. Omar Montes volvió a tirar de picardía para intentar ganarse un beso de Lola y lo hizo tirando de creatividad y mucho morro. “La pena que me da es que me vayas a dar un beso el día de mañana cuando te hayas quitado la ortodoncia (…) me da morbo el aparato”, fue la frase que utilizó para robarle un beso, aunque, en realidad, no dio ningún resultado.