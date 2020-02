El día que Marta López le declaró su amor a Kiko Hernández: "Daría la vida por él"

La de Kiko Hernández y Marta López es una de las amistades más sólidas que ha surgido en los pasillos de Telecinco. Siempre que tienen ocasión, la pareja deja claro que lo suyo es para siempre y se deshacen en halagos cada vez que hablan el uno del otro. Eso mismo ocurrió hace once años en el plató de ‘A tu lado’, donde la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ dio una sorpresa a su amigo de lo más emotiva.

Fue una tarde de lo más emotiva para el ahora colaborador de ‘Sálvame’, que recibió una bonita sorpresa de su sobrino, Eduard y dos mensaje muy cariñosos de Kiko Matamoros y Raquel Morillas. Pero la cosa no terminó ahí. Cuando Hernández pensaba que nadie más había querido estar en su gran día, su amiga Marta López quiso entrar en directo.

Lo hizo para decirle lo buen amigo que era, que su personalidad no tenía “nada que ver con la tele” y que ella “daría la vida por Kiko”. “Es un amigo de verdad, cuando yo he tenido problemas y le he llamado llorando, ha estado ahí”, dijo muy emocionada.