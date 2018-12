A todos nos ha pasado alguna vez lo de Jenni Ortiz . La ex tronista vivió un momento de lo más avergonzante hace 9 años cuando de lo más digna se levantó para despedir a un pretendiente que no la tenía demasiado contenta. La que iba de diva orgullosa de repente dio un traspiés épico y terminó todo lo larga que era con sus huesos en el suelo. A la pobre le dolió más el apuro del momento que los moretones del mítico testarazo.

Enque ponía en serias dudas el interés de Toño y Luismi por su tronista ocurrió algo fuera de lo normal en el plató de. Jenny Ortiz asistía desde su trono enfadada a lo que a todas luces. Impredecible como siempre fuepara el programa, decidió no escuchar más intentos de explicaciones yque ya se había enredado bastante.

La chica que combinaba el look print con el neopreno como nadie se levantó cuál emperatriz de su trono y en un paseo de lo más digno fue directa hacia el pretendiente para despedirle sin más contemplaciones. Lo que no calculó bien la ahora 'it girl' fue la altitud de sus tacones o el nerviosismo que llevaba por aquel pronto del momento, pero el caso es que Jenny cayó aparatosamente al suelo como si fuera de goma.