Del 95% de Nagore, a los abandonos de Oriana: comparamos sus trayectorias en realities

Sus primeros realities

Oriana no tuvo tanta capacidad de aguante en su primer reality, ‘Supervivientes 2014’. La reina del ‘gloss’ no pudo soportar las inclemencias del tiempo y decidió abandonar la isla tan solo cuatro días después de iniciar la aventura. No llegó ni a exponerse a la audiencia y lo único que ganó aquel año fue una buena reprimenda de Jorge Javier Vázquez.