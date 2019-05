Isabel Pantoja y Rocío Jurado: así vivió su entorno la rivalidad entre 'las más grandes'

Isabel Pantoja habló alto y claro para el programa ‘¡Qué me dices!’ de Telecinco en el año 1996. La tonadillera y concursante de ‘Supervivientes’ no se cortó ni un pelo al asegurar que no tenía “ninguna amiga folclórica” porque en el “mundillo” era “difícil” ya que existía “la rivalidad”. Algo que daba más fuerza a los rumores que la enfrentaban profesionalmente a ‘la más grande’.