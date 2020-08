Lola Ortiz ya tuvo un desamor antes de Vanesa Klein: rompió con su ex en 'MyH' tras "ponerle los cuernos"

El motivo de la ruptura de Ángel Vico y Lola Ortiz

El tenso cara a cara de la expareja en ‘MyHyV’

A pesar de que la tensión podía cortarse con un cuchillo, Lola Ortiz no dudó en pedir “disculpas delante de todo el mundo” a Ángel: “Eso no se hace y no te lo merecías”, dijo la canaria con la cara cubierta de lágrimas. Por su parte, su ex le dijo que la perdonaba y que le fuera “muy bien en la vida”.