Victorio Alba participó en ‘Míster España’ hace 16 años

Al hermano de Carlos Alba no le dio tiempo a mucho en el certamen de ‘Míster España’ que se celebró en el año 2005. Después de desfilar en ropa de baño y look casual, el representante fue expulsado en la primera ronda y tuvo que volverse a casa sin ninguna banda.

El hermano de Carlos Alba denunció un tongo

Después de aquella derrota en el certamen de ‘Míster España’, Victorio Alba no se quedó callado y acudió al programa ‘Aquí hay tomate’ para asegurar que se habían dado irregularidades dentro del concurso y que él había sufrido las consecuencias.

“Tengo pruebas en este móvil de que hubo tongo el concurso. Es un mensaje que me enviaron dos horas antes de la gala”, explicó el hermano del ahora concursante de ‘Supervivientes’ en el programa de Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde.

El mensaje que mostró en pantalla y que, supuestamente, era la prueba que demostraba que había habido tongo en ‘Míster España 2005’ decía así: “Primo, que tu eres de los mejores. El problema es que hay muchos enchufes. Me ha dicho que intentará convencer a los que se pueda. Suerte, míster”.

Victorio Alba aseguró que ese mensaje se lo había mandado un amigo de un miembro del jurado, que quería echar una mano al hermano de Carlos para que no lo echaran a la primera. Aunque aquel contacto no sirvió de mucho: “Como se ve, me han echado”, dijo.