Carlos Alba hace balance de su paso por la isla

En estos días el superviviente ha estado supervisado. Aún no era conocedor de la decisión final pero se temía lo peor. "Estoy con mucha pena, la verdad. Entre que pasé las picaduras de las arañas y las tuve que pasar. Y que ahora me han tenido que escayolar y tengo dolores , la verdad es que parece que me ha mirado un tuerto (...) Lo importante es la salud. Creo que he hecho un buen concurso y lo que sea lo aceptaré con la cabeza alta", decía en primer lugar.

En concreto, a quien más achacó esto fue a Lara Sajen. "Yo no soy padre de nadie pero intento cuidar y dar todo a las personas que me rodean. Me puedo equivocar. Pero de corazón más puro que yo no hay (...) Ella es una persona con carácter, a día de hoy me llevo bien con ella pero desde el Barco Encallado no me ha podido ver. Cada uno tiene su forma de ver las cosas y ya está. Como dice ella, el karma pone a cada uno en su sitio", sentenciaba.