Los rumores de infidelidad ya le llegaron a Rafa Mora: Raquel fue antes que Macarena

El tete estaba en sus horas más bajas y, aunque cabizbajo de nuevo apelaba a las chicas de España: "Yo ya no estoy con Raquel" (para sentirse otra vez en el mercado) y, tras esa confesión se marcaba un monólogo muy sentido de lo que para él había sido su primera experiencia en el amor y desamor .

Y es que aprovechando la ausencia de Rafa Mora en España, Karmen Garrido (ex pretendienta de este) dio la voz de alarma en el programa de 'Resistiré, ¿vale?' . A ella como fuente fiable y también ya nostálgica le había contactado por Tuenti un tal Sergio que decía que había estado con Raquel y que tenía pruebas y fotos de ello. Un mazazo importante para el valenciano nada más llegar de Nicaragua.

Y en aquella ocasión Rafa no dio credibilidad a aquellas palabras y continuó con Raquel, aunque confesó que "ya no pondría jamás la mano en el fuego por nadie" y por eso ahora casi en el límite intenta no desconfiar de Macarena, aunque las fotos y testigos le estén le estén haciendo dudar y revivir su eterna pesadilla.