Susana Molina, Rodri y otros concursantes a los que les dio por raparse en 'GH'

El pelo rapado vuelve a estar más de moda que nunca y son muchas las personas que cada día optan por lucir un look mucho más fresquito. Los colaboradores de ‘Sálvame’ han sido los últimos en unirse a esta moda, pero antes que ellos fueron muchos los concursantes de ‘GH’ que aprovecharon su estancia en la casa de Guadalix para dar un cambio radical.

Los trasquilones de Pedro 'GH 4'

Susana, arrepentida al minuto de raparse

Muy valiente fue el cambio de look al que se sometió Susana Molina en ‘GH 14’ en 2013. La que fuera ganadora de su edición se puso en manos de Miriam y le pidió que le rapara un lado del pelo, tal y como lo llevaba cortado su amiga Raki. Eso sí, la concursante no quedó muy contenta y no tardó en arrepentirse cuando vio su nueva imagen en el espejo.