Suso confesó el motivo por el que no cuajó su relación con Sofía: "El físico bonito dura un rato"

El motivo de su ruptura con Sofía Suescun

No solo hablaron ellas aquella mañana. Suso Álvarez también quiso explicar a la audiencia y a Emma García cuáles habían sido los motivos que le habían empujado a terminar sus relaciones más televisivas.

Y aquí es donde entra Sofía Suescun y el motivo por el que lo suyo no cuajó. Suso Álvarez explicó que él no solo se fijaba “en un físico” y que, para él, era “superimportante tener conversaciones, hablar y tener un apoyo” en la otra persona, algo que en la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ no logró.