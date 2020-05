Suso desmiente a Sofía Suescun: "Mentí por ti, me besaste, fuiste desleal a Kiko conmigo"

Suso confiesa estar muy dolido porque lo que ocurrió en el ‘Deluxe’ le pilló por sorpresa, porque Sofía habló de la mala relación que habría entre los dos: “Se ha inventado cosas, me ha traicionado” , afirmó ella. Por su parte, Suso califica a Sofía de mentirosa y sostiene que el problema de ella es que él no quiso tener una relación con ella.

“A mí lo que me duele es que qué necesidad ahora. Llamé a mi madre porque no entendía nada. Me llamó traidor, desleal, mentiroso, montajista… dije ‘madre mía qué paliza me está cayendo, estaba en casa y no entendía nada”, confiesa. “Me considero buen tío pero si me la dan, la devuelvo”, asegura.