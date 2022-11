Y eso no es todo. Además de su apariencia física, también cambió de nombre. O bueno… Más bien, dejó a un lado su mote por unos días, para presentarse a la audiencia del programa de Emma García con su nombre real. ¡Lo recordamos!

Para ello, el primer paso fue dar un cambio de imagen de lo más extremo y pasó de un pelo largo y rubio a una media melena de color moreno. Un look que le hacía tener una apariencia completamente distinta.

Estaba totalmente cambiada y las reacciones en el plató de ‘MyHyV’ no se hicieron esperar. El primero en hablar fue Dosel, quien aseguró que estaba “guapísima” y que ese nuevo estilo de peinado le quedaba “genial”.

Sin duda alguna, una de las reacciones más emotivas fue la de la madre de Patricia. Aunque no la había podido ver en persona, cuando la tronista el contó que se había teñido el pelo de su color original, su madre no pudo evitar romper a llorar por teléfono.

“Se puso a llorar porque ella llevaba muchos años diciéndome que me lo pusiera como cuando era pequeña porque el rubio me hace parecer más explosiva”, aseguró Steisy. Un cambio de look que decidió mantener, ya que, en la actualidad, luce un pelo parecido.