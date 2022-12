El gran disgusto de Leticia Sabater en 'Sálvame': se quedó tocada tras el resultado de su test de inteligencia

Leticia Sabater vivió un déjà vu de lo más dramático en el año 2013, cuando se sometió a un test de inteligencia que le recordó a su infancia. Se enfrentó a la famosa prueba de ‘Sálvame’ y se le dio tan mal que no pudo evitar acordarse de su etapa escolar.

La intérprete de ‘La Salchipapa’ explicó que, mientras hacía el test de inteligencia, no pudo evitar romper a llorar por el sentimiento que le provocaba el recordar una etapa que había sido muy dura y complicada para ella.

Aquella tarde de 2013, Leticia Sabater no fue la única que se sometió a la famosísima prueba de ‘Sálvame’, ya que la actriz Mónica Pont también lo hizo. La emoción en el plató de ‘Sálvame’ estaba servida, ya que solo una de ellas había sacado un 96, la nota más baja de entre todos los colaboradores y famosos.

Los nervios estaban a flor de piel y Leticia Sabater estaba segura de que era ella la que había obtenido la peor puntuación: “Tuve una infancia muy dolorosa porque siempre he sido lenta de comprensión”, explicó.

“A lo mejor soy buena en otras cosas, pero el test lo he hecho muy mal”, explicó la cantante de ‘La Salchipapa’. “A mí había que explicarme las coas tres veces y la psicóloga me dijo que era muy simple y que por eso me llevaba bien con los niños”, dijo la cantante, recordando su etapa escolar.