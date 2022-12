Ambos jugaban al despiste en todos los programas de televisión y no terminaban de aclarar qué era lo que había entre ellos. Sin embargo, un día, una conocida revista sacó a la luz unas fotografías en las que se les veía besándose en la calle.

Lucía Pariente contó algo que había visto en la casa de Guadalix de la Sierra y José Antonio Canales Rivera no intervino para apoyarla o darle la razón. Algo que Alba Carrillo sintió como una traición y que provocó que estallara contra el torero en las redes sociales.

Sobre la polémica con Lucía Pariente, contó: “Me sentí muy incómodo el jueves. Fue una situación embarazosa porque le tengo cariño a Lucía y esta situación ha repercutido en cómo me siento”, declaró.

Dijo que no quería contar “nada al respecto” de la ruptura que había tenido lugar entre él y Alba Carrillo y, aunque confirmó que se habían dado cuatro besos, prefirió no explicar si había tenido lugar algo más.

“Yo no me voy a poner a discutir en lo que sale en las fotos de la revista. Lo que haya tenido después, no se lo voy a contar a nadie porque n ole interesa a nadie”, explicó el torero. A lo que Laura Fa dijo: “Acabaron en un hotel”. Una información a la que el diestro respondió con una sonrisa pícara que dejaba claro que la pasión se había desatado entre ellos.