El bombazo de Isa Pantoja y Alejandro Albalá en ‘Supervivientes’

“Me gustaría casarme. Primero me gustaría que fuese íntimo, que estemos las madrinas el novio y yo, pero luego la boda”, decía Isa Pantoja. “Estoy comprometida”, anunció. “Nunca se lo he comentado a nadie y cuando me ven el anillo digo que me lo ha regalado Alejandro”.