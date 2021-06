La razón por la que Amador Mohedano se distanció de Rocío Carrasco

“Yo me negué a estar en esa gala, me planté y cuando dije que esa traición no la permitía, mi hermana, de rodillas, me cogió por los tobillos y me hizo jurar por mi madre y por Dios que iba a estar, porque si no estaba yo, ella no lo iba a hacer e iba a generar un problema”, dijo Amador Mohedano.