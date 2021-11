Josué se sometió a un cambio de look brutal en su etapa como tronista de 'MyHyV'

El ahora participante de 'La isla de las tentaciones' se cortó su larga melena

Zoe, que era pretendienta de Josué, tuvo una reacción muy reveladora

Josué es un hombre que no teme a los cambios radicales de imagen y al que no le importa cortar por lo sano o darse un tinte de lo más llamativo para transformar su look por completo. Antes de pasear su pelo azul por el paraíso de ‘La isla de las tentaciones’, se puso en manos de un estilista en ‘MyH’ y el resultado fue de lo más asombroso.

Por petición de la audiencia, el tronista se cortó su larga cabellera y dio un giro a su imagen con un renovado estilo que dejó impactadas a sus pretendientas. Una de las que más se sorprendió fue Zoe, su actual novia, que tuvo una reacción de lo más reveladora.

El cambio de look de Josué en ‘MyHyV’

Los espectadores fueron quienes decidieron a través de la web de Cuatro que Josué tenía que someterse a un cambio de imagen en directo en 2020. Le habíamos conocido con pelo largo y afro, pero la audiencia quería verlo con un estilo diferente.

Por ello, el programa del amor se puso manos a la obra, trajo a un peluquero y sometió al tronista a una transformación de lo más radical. Para que no hubiera marcha atrás, Jesús Vázquez animó al peluquero a que empezara lo antes posible: “Alexis, mete máquina, sin miedo”, dijo el presentador.

A partir de ahí, fue un no parar de caer pelo. El estilista metió la máquina, tal y como le dijo el presentador, y despojó al ahora participante de ‘La isla de las tentaciones’ de uno de sus rizados mechones. Zoe, impactada viva, asistía perpleja a la transformación de su futuro novio.

Estaba nerviosa, emocionada y hasta parecía que se iba a poner a llorar en cualquier momento. Así que, viendo el panorama y lo compungida que estaba la pretendienta, el peluquero decidió hacerle entrega del primer mechón de Josué como regalo, para que lo guardara como recuerdo.

Mientras Zoe Bayona se debatía qué hacer con el pelo, si guardarlo o tirarlo al suelo, Josué salió del plató junto al peluquero para terminar con la faena y ultimar todos los detalles del que iba a ser uno de los cambios de look más sorprendentes de la historia de ‘MyHyV’.

La entrada de Josué y la reacción de Zoe

Sin camiseta y con un look muy renovado, Josué entró en el plató de ‘MyHyV’ tras despojarse de su larga melena rizada. Las reacciones no tardaron en aparecer y Jesús Vázquez fue el primero en decirle lo bien que le quedaba su nueva imagen: “Yo creo que has ganado”, le dijo.

Sus pretendientas, entre las que se encontraba la extronista Carmen Saavedra, se mostraron muy sorprendidas y casi todas coincidían en que estaba “más guapo”. Zoe Bayona, por su parte, se quedó boquiabierta y no pudo articular palabra. Su cara de sorpresa lo decía todo… ¡Estaba de lo más impactada!