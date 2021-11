Isabel Torres dio una lección de vida este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’ y ofreció una entrevista de lo más especial. Una noche en la que no faltaron las emociones, las sorpresas y la historia de una mujer cuya vida ha sido una auténtica lucha.

“En Canarias tenemos una tradición muy arraigada y yo desde pequeña he vivido el carnaval intensamente. En la primera etapa de mi vida no pude hacerlo porque nací en un cuerpo equivocado”, explicó la actriz en el programa de las mañanas de Telecinco.

“Yo cambié a los 18 años y, a partir de ahí, he logrado casi todo lo que me he propuesto”, dijo la actriz muy segura de sí misma. De su traje dijo que era “una fantasía muy bonita” que se llamaba ‘El secreto de Dulcinea’, una pieza que podía llegar a pesar entre “cincuenta y sesenta kilos”.