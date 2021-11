“Me han dicho que tienes vicios caros”, aseguró Kiko Hernández. A lo que la por entonces nuera de Ortega Cano respondió: “Yo estoy operada del corazón. No puedo hacer nada que me perjudique”. Una afirmación con la que negó la información del contertulio.

Me gusta cómo es conmigo, lo que me demuestra, su físico y todo

En su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ en 2013, también negó estar con el hijo de José Ortega Cano por interés: “A mí me encanta. Me gusta cómo es conmigo, lo que me demuestra, su físico y todo”, declaró. “Él no me paga nada y yo, tampoco”, afirmó.