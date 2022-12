Lydia Lozano se quedó 'calva' para transformarse en Matamoros hace 10 años: "Da una grima tremenda"

La colaboradora imitó los andares y la forma de expresarse del ex de Makoke y todos se quedaron de lo más sorprendidos al verla con la calva, la americana de cuadros y un pantalón vaquero: “¿A que da grima?”, preguntó Jorge Javier Vázquez entre risas.

Lydia Lozano se puso al lado de su compañero para que se hicieran comparaciones e hizo una apreciación: “Ay, cómo nos esté viendo tu hermano”, dijo, refiriéndose a Coto Matamoros. “Pues me lo habías recordado. He dicho ‘mira, qué emoción sentía yo porque hacía tiempo que no coincidíamos”, dijo Kiko. “Parece mi ‘Mini Yo”, añadió el colaborador.