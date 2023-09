Exclusiva | Las imágenes de Daniel Sancho visitando por primera vez la escena del crimen: "No miraba lo que metía en cada bolsa"

"Y fue allí... y empecé a meterlo en bolsas, pero en bolsas negras. No miraba lo que metía en cada bolsa. El dinero de Edwin estaba en su mochila", comienza relatando el presunto asesino.

Además, deja clara su intención de cooperar con los investigadores: "Me he estado comportando, quiero colaborar con vosotros. Quiero seguir comportándome", continua.

El hijo mayor de Rodolfo Sancho se dirige directamente a uno de los investigadores y destaca el buen comportamiento que está teniendo: "James, sabes que me he estado comportando realmente bien viniendo contigo antes de que me acuséis", le dice.