Joaquín Prat confiesa qué sintió tras hablar con Alejandra Rubio en el tanatorio: "No lo sospechaba"

Sin embargo, la hija de Terelu Campos vivió su peor trago el pasado sábado en 'Fiesta' al escuchar las declaraciones de su madre en el que se le veía destrozada tras la muerte de María Teresa. Alejandra Rubio, muy sorprendida y casi entre lágrimas, confesó a Emma García: "No me lo esperaba, se lo he dicho". Un comentario que provocó que Terelu llamara rápidamente en directo para tranquilizarla: "Eres el pilar de mi vida, se me fue el otro pilar y ahora lucharé por ti. Solamente quería decir eso".