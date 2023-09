Isa Pantoja se entera en directo de que su madre no quiso que fuera a su concierto: "Pediste entradas y no te las dieron"

Antonio Rossi confirma en directo, ante Isa Pantoja: "Tú querías ir al concierto, pediste entradas y no te las dieron"

Isa Pantoja, sorprendida y dolida con su madre: "¿Pero tú cómo sabes estas cosas? Yo me planteé ir, que ella dijera que 'no'...".

Isa Pantoja, más sincera que nunca al hablar de su madre: "Ahora mismo no tenemos relación"

Antonio Rossi pone contra las cuerdas a Isa Pantoja durante el directo de 'Vamos a ver' al desvelar en directo cómo la madre de la colaboradora habría rechazado a su hija pidiendo que no fuese a su concierto de Sevilla. La protagonista, sentada en plató, no da crédito con la información de su compañero: "¿Tú cómo sabes eso?".

El programa de Isa Pantoja ha sido bastante ajetreado debido a las numerosas preguntas que Joaquín Prat y sus compañeros le han realizado durante el directo sobre su madre. La colaboradora, con el gesto desencajado, se ha sincerado ante toda la audiencia: "Ahora mismo no tenemos ninguna relación". Tras esto, Isa explica por qué no ha ido al concierto de la cantante en Sevilla: "No tiene sentido ir al concierto sin haber hablado con ella antes... el ir por narices y acudir a su camerino me parece un poco show, pues no".

Antonio Rossi pone contra las cuerdas a Isa Pantoja: "Pediste entradas y no te las dieron"

Mientras Isa explicaba los detalles por los que no ha ido al concierto de Pantoja, Antonio Rossi toma la palabra para dejar a cuadros a la colaboradora: "¿Escribiste un mensaje para pedirle dos entradas para ir?". Al escuchar la cuestión, la cara de la colaboradora cambia por completo y no puede esconder su preocupación: "Yo consideré... me planteé ir, sí". Rossi, al ver que no es contundente, cuenta su información: "Escribiste un mensaje, te lo digo yo, escribiste un mensaje".

"¿Quién te respondió diciendo que tu madre dijo que era mejor que no fueras?", continúa Rossi preguntando a la colaboradora. Isa, contra las cuerdas, replica: "Nadie, a mí eso no me lo han dicho". El colaborador insiste: "¿Entonces no recibiste respuesta a lo de tus entradas?". La hija de Isabel Pantoja explica: "A mí sí que me dijeron que como poder, tenía mis entradas". El colaborador, muy seguro de su información, le desmiente: "No estás diciendo la verdad".

Isa Pantoja, al ver la insistencia de Antonio Rossi, confiesa: "Por ella no lo recibí, fue por otras personas". Acto seguido, y bastante nerviosa, la colaboradora explica: "A ver, yo me planteé ir porque, no es un secreto, quiero que venga a la boda, quiero hablar con ella y tal...". Antonio Rossi, en defensa de su compañera, sentencia: "Yo llevo defendiendo que proteges a tu madre, sabía que ibas a mentir, con lo de tu hermano avisaste al entorno de tu madre, te quedas frenada en algun tipo de cosa porque consideras que es mejor para la armonía y tu madre... te lo digo en positivo, porque tú querías ir al concierto y no te las dieron".