Exclusiva| Bertín Osborne ha pagado el "alquiler, los gastos de la vivienda y una compensación económica" a Gabriela Guillén

Gabriela Guillén es sorprendida por la prensa en plena calle y, mostrando una cara de enfado y resignación, escucha las preguntas sobre el padre del bebé que está esperando: "Luego decís que yo os llamo, que estoy en contacto con los periodistas... por favor, no me sigáis". Sin embargo, el momento más difícil para la entrevistada es cuando le preguntan por la prueba de paternidad que solicitará Bertín Osborne: "No os puedo decir nada...".