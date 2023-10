El enfado de Fabiola Martínez al ser preguntada por las infidelidades de Bertín Osborne: "Esas preguntas no me corresponden a mí"

Tras la contestación de Chabeli y las palabras de Marcia, los reporteros fueron a buscar a Fabiola para saber su opinión y ésta se mostró muy enfadada: "¡Me atosigáis un montón! Cuando digo algo, decís que me enfado con la prensa...". Sin embargo, ante las cuestiones de los periodistas, sigue sin ser clara: "Es que no lo entiendo".

"Estoy fenomenal, sólo me molestáis vosotros con preguntas que no me corresponden a mí", dice en un tono bastante enfadado. Sin embargo, todo empeora cuando el periodista le pregunta por el abanico de mujeres de Bertín y las declaraciones de Marcia Di Lele en las que confirma que Bertín "era un experto en entrar por los parkings y que tenía dos números de teléfono". Unas preguntas que hace que la protagonista se pare, mire al periodsita y le diga: "Has puesto una voz tan falsa de 'me conduelo de ti...".