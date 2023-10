La entrevistada conectó desde su domicilio para explicar los últimos detalles de su boda. Isa Pantoja confiesa que legalmente ya es mujer de su pareja, puesto que el pasado martes se casaron en los juzgados ante la presencia de una amiga, su hijo Alberto y la madre de Asraf Beno . Sin embargo, Isa no puede evitar emocionarse al hablar de la gran ausencia de su madre, confirmando que no estará presente en la boda ni en los días previos...

El presentador destaca el valor de las personas que acompañaron a la pareja hasta los juzgados y se deshacía en elogios con la madre de Asraf: "Tenía una pinta esa comida marroquí, te regaló esa cadenita...". Por otro lado, para levantar el ánimo a su compañera, apunta: "Sabes loq ue pasa, que la familia es lo único que no elegimos en esta vida. La familia política, sí. Eres afortunada de tener a la familia de Asraf a tu lado".

Isa Pantoja continúa detallando como fue el momento de la boda en el juzgado: "Estaba normal, de repente empezaron a sudarme las manos, me puse sudar cuando tenía que decir 'Sí, quiero', era por la emoción , había estado tan tranquila y me entraron los nervios". Tras esto, la colaboradora cuenta que "fuimos a desayunar a casa de Asraf con su familia, un día muy normal y muy contenta".

Por otro lado, Isa Pantoja cuenta que no lleva el anillo de matrimonio y sólo tiene puesto el de compromiso. Por último, Joaquín Prat le hace una pregunta comprometida sobre el matrimonio: "Isa, ¿gananciales o separación de bienes?". Una cuestión incómoda a la que su compañera contesta rápidamente: "Gananciales". Un comentario que provocó que rápidamente bromeara el presentador: "La primera cagada". Isa Pantoja, con una sonrisa, termina: "Pienso que sino no me habría casado...".