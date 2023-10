Isa Pantoja, sobre la ausencia de su madre en su boda: "Me gustaría que estuviese, pero me habría valido con verla antes"

Acompañada por su amiga Sonia, su hijo Albertito y la madre de Asraf, Isa Pantoja echó de menos una vez más a su madre. Ante esta notable ausencia, Joaquín Prat ha querido mandarle un mensaje de apoyo: "La familia es lo único que no se elige en la vida. Tú tienes la suerte de tener a la familia de Asraf", le ha dicho.

Isa nos ha desvelado más detalles de su boda, como que todavía no se ha puesto el anillo de casada porque prefiere esperar al "día de la celebración" o que se ha casado en bienes gananciales.

Isa Pantoja no ha ocultado su tristeza ante la ausencia de su madre en la boda y ha reconocido que la echará mucho de menos: "Me gustaría que mi madre estuviese conmigo el día de mi boda, pero me habría valido con verla unos días antes".