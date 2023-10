"Para mi madre, lo peor fue desmontar la casa de su vida, la casa en la que invirtió todo su trabajo, fue un momento muy duro. Qué haces con todo lo que hay allí, aunque no le des valor, son cosas que compras con esfuerzo y cariño", continúa diciendo Carmen Borrego. Luego, la hija de María Teresa aclara: "Mi madre fue la que decidió qué se llevaba y qué no , ella decidió lo que se llevaba a su piso".

Carmen Borrego confiesa un dato muy llamativo: "Yo tengo sueños en los que sueño con mi madre conmigo recogiendo su casa, con ella viva, ella diciéndome qué guardo y qué no. Hay un mueble en concreto que siempre que sueño con mi madre, ella hace referencia a ese mueble ... por supuesto que me he quedado con ese mueble". Tras esto, continúa diciendo: "Son unos sueños en los que veo todos los muebles de mi vida...".

Tras esto, Joaquín Prat confiesa que uno de los momentos más duros es cuando llegas al baño y ves el cepillo de dientes de la persona que ha fallecido. Carmen Borrego, muy triste, confiesa: "Es que al baño no he entrado...". Por último, la hija de María Teresa Campos sentencia: "Se me pone la carne de gallina, cada vez que voy a casa de mi madre huele a ella. Tengo una pasmina porque ella ya estaba muy delgadita, se la ponía porque tenía frío y la ha llevado hasta sus últimos días. No la voy a lavar nunca, la huelo y vivo en mi madre".