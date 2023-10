Carmen Borrego confiesa la verdadera relación con Gustavo: "Quiero que siga siendo parte de nuestra familia"

"No tengo ningún problema de que Gustavo esté 'GH VIP', no le he oído una sola mala palabra hacia mi madre ni creo que lo haga"

"Estoy supertranquila con Gustavo, he tenido enfados con él de la misma manera que él los ha tenido conmigo", dice Borrego

El motivo por el que Gustavo envió un mensaje a Carmen Borrego diciendo "eres una sinvergüenza"

Carmen Borrego se estrena como colaboradora de 'Vamos a ver' dejando varios titulares muy contundentes sobre las personas que han rodeado a María Teresa Campos durnante sus últimos años. La hija de la presentadora, muy emocionada, confiesa cómo se siente semanas después del fallecimiento.

Antonio Rossi desveló en directo el gran conflicto que tuvieron Carmen Borrego y Gustavo Guillermo a principios de año. El colaborador confesó el motivo que llevó al chófer a mandar un mensaje durante un directo de 'Sálvame' a la hija de Teresa Campos llamándola "sivergüenza". Una información que la propia Carmen confirmó en Telecinco.

Ahora, Carmen Borrego regresa a las mañanas, a ese lugar en el que su madre conectó con tantísima gente e hizo disfrutar a todos los espectadores. La colaboradora no puede esconder su alegría y le dice a Joaquín Prat: "Estoy encantada de estar aquí con vosotros".

Carmen, tras la muerte de mi madre: "Las noches son muy duras"

Carmen Borrego empieza diciendo que se le hacen muy duras las mañanas porque "era el momento en el que ella estaba peor, las mañanas para nosotros era saber si ella ha dormido, comido, ido al baño... era vente para mi casa o la de Terelu".

"Tengo la sensación de que la gente piensa que mi madre se ha marchado hace un año, no hace ni un mes que hemos perdido a nuestra madre", comenta la colaboradora. Carmen Borrego, muy emocionada, añade: "Sigo teniendo momentos muy duros, noches muy duras, hablo mucho con mi madre, me relaja... lo que pasa es que me gustaría que ella me contestase y eso ya es muy difícil".

Carmen Borrego, sobre Gustavo: "Hemos tenido nuestras movidas, pero estoy tranquila"

La colaboradora es clara al ser preguntada por el que era chófer de su madre: "Yo no he dicho nada malo de Gustavo, lo que se monta detrás parece que lo decimos nosotros...". Tras esto, quiere zanjar cualquier conflicto: "No tengo ningún problema de que Gustavo esté 'GH VIP', ningún problema personal. Hemos tenido nuestras movidas, como todas las personas que han convivido durante 34 años".

"Gustavo me llamaba 'pibita' y me sigue llamando 'pibita'... he tenido enfados con Gustavo de la misma manera que él los ha tenido conmigo", continúa diciendo sobre la situación de ambos. Además, Carmen Borrego lo defiende: "No le he oído decir ni una sola mala palabra de mi madre ni creo que la vaya a oír".