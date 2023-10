Carmen Borrego, contundente tras la exclusiva de Edmundo Arrocet: "No voy a leerla. Tengo papel higiénico hasta diciembre"

Este miércoles , Edmundo Arrocet daba una entrevista en exclusiva a 'Diez Minutos' que no ha sentado nada bien a las hijas de la fallecida María Teresa Campos.

Aunque Carmen Borrego ha asegurado en 'Vamos a ver' que no ha leído la entrevista ni piensa hacerlo porque "no tiene necesidad" y tiene "papel higiénico hasta diciembre", su cara lo decía todo.

Cuando le han preguntado qué le habían contado de la entrevista y qué era lo que peor le había sentado, Borrego ha repetido que no piensa "contestar a nada de lo que diga Rambo ".

"El que se retrata es él y el que ha actuado es él. Lo que tengo claro es que yo sí que voy a respetar la memoria de mi madre que hace un mes que nos dejó y sé que a ella no le gustaría que entrasemos porque no merece la pena", ha asegurado Borrego refiriéndose al comportamiento de Bigote.

Sobre si el ex de su madre pagaba los viajes, Borrego ha sembrado la duda: "Que lo demuestre", ha sentenciado. "Un verano en Marbella, Edmundo no salió de la habitación del hotel en una semana", ha contado la hija de María Teresa Campos.

Aunque ha dejado claro que Bigote no fue el culpable de la muerte de su madre, sí que le culpa de su declive porque "nunca se recuperó tras su ruptura"

Carmen Borrego ha sido muy dura con Edmundo, al que ha criticado sin pudor después de la exclusiva que ha hecho en nuestro país hablando de María Teresa y de su familia: "De ese señor no he hablado nunca y solo he contestado a las cosas que ha dicho su hija".